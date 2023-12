Schreuder: "Espero una reacción tras la derrota en Ibiza"

LEER MÁS El Castellón busca cocinero

El técnico del Castellón, Dick Schreuder, espera una reacción de su equipo tras la derrota este pasado fin de semana: “Espero una buena reacción, igual que cuando perdimos contra el San Fernando. Ante el Ibiza no pudimos llevarnos la victoria, pero quedamos satisfechos con muchas cosas. Sacamos conclusiones positivas de cara a los próximos meses”, dijo.

Schreuder reconoce que el de este fin de semana puede ser un duelo "similar al de hace dos jornadas frente al Atlético Baleares". De la misma forma indica que los equipos juegan ahora con una mentalidad "diferente contra nosotros porque somos líderes”, ha avisado.

El neerlandés aseguró que no estará pendiente de lo que haga el Ibiza, en Ceuta: “No me fijo mucho en el calendario de los rivales. Me enfoco en lo mío. Por supuesto que espero que nosotros ganemos y que ellos pierdan, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros”, ha subrayado.

De la misma forma confirmó que Óscar Gil será baja para este sábado por lesión y que tampoco estará disponible Kastaneer por problemas físicos.