Schreuder busca sustituto para el "fijo" Alberto Jiménez

El CD Castellón viaja este viernes a Huelva y lo hace con novedades en la parcela deportiva. El técnico Dick Schreuder deberá buscar sustituto para un fijo en la zaga como ha sido el central Alberto Jiménez. El ex del Córdoba, que ha impuesto su veteranía en estas primeras jornadas, se perderá el partido por lesión por lo que el técnico neerlandés deberá apostar por un sustituto.

En los dos últimos partidos el canario ha formado trio defensivo con Óscar Gil y Iago Indias, por lo que todo hace indicar que ambos repetirán ante el cuadro onubense. De esta forma el regreso de Borja Granero a la titularidad es una de las alternativas que baraja, sin olvidar la opción de Chirino. Igualmente Schreuder ha probado a algún lateral como Salva Ruiz en dicha zaga para apostar por Vertrouwd en la banda

Julio Gracia preparado para debutar

De los varios jugadores que han llegado sobre el cierre de mercado , el que tiene papeletas para debutar en el Colombino con la elástica albinegra es el ex del Murcia, Julio Gracia. Así lo confirmó el neerlandés, del misma forma que dejó claro que los debuts de Kastaneer y Traore todavía deberán esperar: "Kastaneer y Traoré todavía no están disponibles porque llegaron tarde y no pudieron hacer la pretemporada con el equipo, por lo que tienen que seguir con su puesto a punto"

De la misma forma dejó en duda la presencia de Jeremy de León, todavía renqueante de sus problemas de tobillo: "En el caso de Jeremy ha trabajado hoy una durante una parte del entrenamiento con el equipo, aunque tendré que tomar una decisión después de verle entrenar mañana. Es inusual porque viajamos y luego entrenamos y hay que ver como evoluciona su tobillo"

Schreuder se refirió al duelo ante los Onubenses, que calificó de "complicado": "El Recre lo ha hecho bien hasta ahora, ha tenido un partido complicado fuera de casa, igual que nosotros. Será un duelo fuera de casa complicado, pero las circunstancias serán diferentes por las condiciones del terreno de juego. Otra vez tenemos que viajar pero nos irá bien para acostumbrarnos a la categoría y a estos viajes tan largos".