Santi Comesaña regresa para su partido más especial

El Villarreal se mide al Rayo este domingo (18:30h) y Santi Comesaña será una de las grandes novedades ya que regresa tras cumplir un partido de sanción . Y no esconde que esta es una semana especial para él: “Siempre es especial jugar contra el Rayo para mí. Solo fue una vez, en Vallecas, y fue muy especial. Ellos tienen otro objetivo, que ojalá lo cumplan, pero nosotros tenemos el nuestro y tenemos que ir a por ello”, afirma.

El gallego compartió equipo con la gran mayoría de los futbolistas que hoy forman la plantilla del Rayo, por lo que no tira de tópicos a la hora de explicar sus sensaciones: “Es una sensación rara. En Vallecas fue un partido súper especial y jugar contra excompañeros tuyos es como raro porque donde hay confianza da asco. Cuando te picas con uno es distinto porque hay confianza y te picas de otra manera. Es raro pero es bonito” .

Comesaña: En Vallecas fue un partido súper especial y jugar contra excompañeros tuyos es como raro porque donde hay confianza da asco.

De la misma forma se refiere a los cambios experimentados por su ex equipo: “Se fue mucha gente el año pasado, se fue el míster, cambió un poco la columna vertebral del equipo. Este año no lo están pasando tan bien, pero creo que tampoco tan mal. Es un equipo al que cuesta hacer gol”

La pelea por Europa no permite fallos

Santi Comesaña | Santi Comesaña

El cambio de equipo no fue fácil para el de Nigrán que vio como en sus primeros meses le costó alcanzar el nivel mostrado en Vallecas. Pero la evolución ha sido positiva y ha acabado por hacerse con un puesto en el once: “Me siento muy bien. Me costó un poco entrar en el equipo, llevaba 7 años en el mismo club y me costó algo la adaptación, no fue un año fácil por los cambios de entrenadores, pero ahora sí que me siento mucho más cómodo de lo que estaba al llegar y a ver si puedo seguir igual”.

Europa no está cerca, pero tampoco lejos para las seis jornadas que quedan y obviamente lo vamos a intentar.

A seis puntos de Europa, Comesaña es consciente de que a penas tiene margen de error si quieren entrar de llenos en dicha pelea: “No hacemos números, pero sí vamos partido a partido a ver qué pasa. No está cerca, pero tampoco lejos para las seis jornadas que quedan y obviamente lo vamos a intentar. No debemos dejarnos muchos puntos si queremos llegar a Europa. Cualquier partido tenemos que ir a por los tres puntos si queremos llegar”.