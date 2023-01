Rudé busca aportar un "impacto emocional" ante Osasuna

Pese a que la presentación oficial del nuevo técnico no será hasta la próxima semana , en la mañana de este viernes atendió a los medios de comunicación para contar sus primeras sensaciones: "Me he encontrado con mucha disponibilidad. Es un gran grupo que se ha mantenido unido en las últimas semanas y ha seguido compitiendo. Es un buen punto de partida. Es una situación poco normal por como se ha dado, pero en el fútbol muchas veces las cosas se dan así. Hay que tratar de gestionar bien la situación para llegar donde queremos ",afirmó

Rudé se refirió a su estilo como técnico y a la propuesta que tratará de implantar en su equipo: "He sido educado en el juego de posición, en tratar de someter al rival con la posesión, ser propositivo sin renunciar a la verticalidad. Hay que ser agresivo sin balón y ser rápido. Trataremos de transmitirlo lo más rápido posible. Se necesita un tiempo pero a corto plazo y trataremos de aportar un impacto emocional"

De la misma forma dejó claro que ha tenido poco tiempo para trabajar con el equipo por lo que no habrá grandes cambios en Pamplona en cuanto a lo táctico se refiere.: "Hemos estudiado al rival, es nuestro trabajo para tratar de hacer prevalecer nuestras fortalezas. He estado en contacto con Jim, es el técnico que estaba ahora y voy a tratar de servirme de ese trabajo. Hay poco tiempo de impacto para cambiar grandes cosas. Trataré de transmitir energía para cambiar la dinámica".

Osasuna , rival duro

Rudé se sentará en el banquillo este próximo fin de semana en cancha del filial de Osasuna en lo que será un duelo directo ante un rival por el ascenso: "Es un rival muy duro que trata de imponerse a través del juego directo y su verticalidad. Son jóvenes y dinámicos pero nosotros tenemos una gran plantilla" comentó sobre el partido.