Rubén Díez: "Me sentí muy cómodo jugando arriba"

Díez, que con Óscar Cano ya pasaba por ser un jugador fundamental para los esquemas del conjunto albinegro , hizo las veces de "enganche" entre el centro del campo y la delantera formada únicamente por Cubillas. Lo cierto es que no es una posición nueva para Díez que se mostró como un activo determinante para que los albinegros amarrasen la victoria: "El equipo trabajó muy bien y estuvimos muy serios en defensa, en las ayudas. Además creamos ocasiones y me sentí muy cómodo en la mediapunta, es donde he jugado toda mi vida . Es un plus participar en los goles, pero lo que me importa ahora es conseguir los tres puntos". Escucha aquí sus palabras.