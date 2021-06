Roig Negueroles ve a Guedes fuera de las posibilidades del Villarreal

El internacional luso no parece que finalmente vaya a ser una de las alternativas que maneje el conjunto de La Plana a tenor de las palabras de su consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. Las altas exigencias del Valencia (que esperaría obtener unos 30 millones de euros por el traspaso del futbolista), están fuera de las posibilidades de mercado que maneja el reciente campeón de Europa League.

En Onda Cero, Roig se mostró contundente al respecto de las posibilidades reales de la llegada del futbolista luso del Valencia : “Guedes es un gran jugador, pero entiendo que el Valencia tiene unas expectativas que nosotros no podríamos nunca cumplir . No es una opción ahora mismo para el Villarreal", aseguraba. De esta forma y a pesar de que el nombre del extremo ha sonado con insistencia en este inico de mercado, lo cierto es que el club buscará otras alternativas

Pe a los recursos de los que le va a dotar su presencia en la Liga de Campeones esta temporada , el dirigente tiene claro que no va a cometer “ninguna locura” en el mercado estival: “El año pasado hicimos mucha inversión y ahora hay que compensar , además hubo lesiones que obligaron a fichar . La Champions alivia, pero hay que recordar que tenemos una plantilla con salarios muy altos. Intentaremos tener un equipo competitivo pero cuadrando siempre los números”

Sobre Bakambu

Uno de los nombres de la semana, a tenor de su presencia en la provincia de sus apariciones en redes sociales, ha sido el de Cedrick Bakambu. Roig no cierra la puerta a un regreso , aunque asegura que este no sería sencillo y que existen más alternativas: "Cedrick tiene amigos y contactos aquí, pero también contrato en vigor con su equipo. Es un jugador al que apreciamos y pensamos que puede volver en un momento dado . Tenemos varios opciones pero si lo decidimos al final, no será una operación tan fácil. Ya veremos ..pero es un jugador al que queremos y que nos quiere. Le quedan años de fútbol."