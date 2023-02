Roig: "Es el momento de ajustar y apostar por la cantera"

El dirigente valenciano se mostró "satisfecho" con las decisiones tomadas recientemente por el club en cuanto a entradas y salidas de futbolistas : "Estoy satisfecho. Se le ha dado muchas vueltas a todo. Podría haberse dado la salida de Jackson y con ello tener la llegada de otro delantero, pero al final consideramos que tenemos atacantes de sobra y jugadores en el segundo equipo. Si tenemos cantera y no la ponemos , no sirve de nada. Ahí está el ejemplo de Baena, de Yeremi...Cada vez tienen que ser más"

Roig hizo referencia al presupuesto, afectado este año tras pasar de Champions a Conference: "Llevamos la situación reconducida. Hay que hacer un presupuesto sostenible y equilibrado. El año pasado el presupuesto era muy alto porque estábamos en la Champions, y este año año tocaba rebajar. Pese a ello hay que tratar de mantener el nivel deportivo". De la misma forma insistió en un modelo de cantera y puso como ejemplo la apuesta por Jorgensen: "Hay que apoyar a la cantera. Hemos traspasado un portero importante y está jugando uno de la cantera, que debe tener sus minutos. Para llegar arriba se empieza desde abajo. No podemos hablar de cantera y que luego no juegue nadie. El equilibrio es fundamental y no estirar más el brazo que la manga"

Para el empresario valenciano, el recorte presupuestario y la falta de fichajes, no cambia los objetivos que el club se había marcado este año: "Los objetivos son los mismos: consolidarse en Primera y luego jugar en Europa, cada año tratar de tener mejor equipo. Desde el equilibrio trataremos de tener mejores resultados deportivos, que para eso tenemos una cantera con un equipo en Segunda. Somos el único equipo de España que puede decir eso. Cuando tengamos los puntos necesarios para salvar al filial haremos un brindis por ello en honor y recuerdo a José Manuel Llaneza.

Tour del centenari

El Villarreal CF ha presentado el Tour Centenario Groguet, un evento impulsado por el club, que organizará distintas actividades por toda la geografía provincial e involucrará en la fiesta del centenario a los municipios de Castellón durante los primeros meses del presente año 2023. La actividad estrella de este novedoso tour provincial, que incluirá más activaciones, será la celebración de la Copa Endavant 3×3.

El proyecto del Tour Centenario Groguet ha sido presentado este miércoles en una rueda de prensa, celebrada en el Estadio de la Cerámica y liderada por Fernando Roig, presidente del Villarreal CF. Además, la comparecencia ha contado con una nutrida representación de alcaldes y alcaldesas así como representantes de los municipios protagonistas de este tour: Samuel Falomir (l’Alcora), Merche Galí (Almassora), María José Safont (Borriana), Tania Baños (La Vall d’Uixó), Rhamsés Ripollés (Morella), Carmina Ballester (Onda), José Benlloch (Vila-real), Begoña López (Vinaròs), Arturo Martí (Benicàssim), Estefanía Sales (Segorbe) y Gabriel Torres (Nules).