Roig asegura que no tirará la casa por la ventana pese la Champions

Una semana después de levantar la Europa League, el mandatario valenciano , realizó una comparecencia pública con motivo presentar los números del grupo empresarial PAMESA. Pese a ello, Roig se refirió también a la actualidad de su equipo “Sigo en una nube, hemos hecho historia en la Comunidad Valenciana. Somos el pueblo más pequeño que es capaz de ser campeón de Europa. Es una gran satisfacción pero hay que saber digerirlo. Mucha gente querrá seguir ahora al Villarreal. Fue una satisfacción ver la alegría de la gente en Vila-real y su orgullo por ser del Villarreal. Estaremos en el bombo uno de la Champions”, dijo.

De la misma forma dejó claro que el club gastará tan sólo en función de los ingresos que obtenga sin romper en ningún momento dicho equilibrio: “Los clubes de fútbol tenemos que pensar que los derechos televisivos no son infinitos. Los que miran el fútbol por televisión están dispuestos a gastar una cantidad de dinero porque les gusta , pero no a pagar más y más cada vez para que el jugador en vez de ganar uno o dos, gane cuatro o cinco. Los ingresos no son infinitos . Hay que atemperar los gastos y gastar tan solo arreglo a lo que se tiene . El trabajo de nuestro consejero delegado del Villarreal es ajustar su presupuesto a los ingresos que vaya a tener . Hay que equilibrar. Tendremos mejor equipo con la única premisa del equilibrio económico"

Pese a su idea de cerrar algún día de forma completa el estadio con Cerámica, esto no sucederá a corto plazo. Roig dejó claro que para ello falta adquirir unos inmuebles en la zona del córner que de momento no se venden: “La idea de ayuntamiento y nuestra es continuar con la reforma completa a toda la fachada del estadio . Hemos hecho una oferta que es pública, el Villarreal está dispuesto a pagar por esas casas el doble de lo que diga un tasador que valen , y en eso estamos. No haremos ningún paso si no se hace. Pero ahora mismo es devoción más que necesidad porque no nos hace falta para continuar . De la misma forma que nos gustaría cubrir el estadio para tener más comodidad, pero poco a poco”, dijo.