Un punto que sabe a poco ante el Cornellà

El conjunto albinegro, que tras la victoria como local quería enlazar su segunda jornada consecutiva con tres puntos, no pudo pasar del empate sin goles en su desplazamiento al campo del Cornellà en un partido que dominó en su totalidad y en el que desperdició un penalti a quince minutos del final.

El técnico albinegro, Rubén Torrecilla repitió el once inicial del partido frente al Athletic B con la única excepción, obligada, de Cristian Galas por el sancionado Óscar Gil. Al igual que en sus anteriores compromisos, fue superior a su rival en los 45 minutos iniciales. Los orelluts dominaron desde el primer minuto imponiendo un ritmo alto con y sin balón. Pese al dominio no llegaban las ocasiones claras más allá Cristian Rodríguez dispuso de las dos mejores opciones coincidiendo con la fase de mayor control del equipo albinegro, aunque no acertó en sus remates.

La segunda parte se inició con un susto para el equipo albinegro después de que el Cornellà culminara un contragolpe con un remate al poste de Baldrich. Sin embargo, el Castellón gozó de su mejor oportunidad en un penalti por mano dentro de área del local Andreu Hernández. Dani Romera se encargó de lanzarlo y el meta Lucas Anacker detuvo el disparo. Los albinegros tuvieron que conformarse con un reparto de puntos que no dejó del todo satisfecho al técnico Rubén Torrecilla: “Lo hemos intentado por todos los medios. Hemos jugado por dentro y por fuera y hemos sacado centros, pero ellos han defendido muy bien. Nos ha faltado la eficacia de los últimos metros, pero hemos generado situaciones para haber hecho algún gol y yo solo recuerdo una contra del Cornellà con tiro al palo”, dijo.