Los equipos provinciales apuran la última semana de un mercado invernal marcado por la pandemia

La actual crisis generada a raíz de la pandemia ha afectado de una forma extraordinaria a la inversión que esta temporada han realizado los clubes en esta "ventana" de la temporada. Si hace una temporada se cerraban en la liga fichajes como el de Alcácer al Villarreal (23 millones), En Nsry al Sevilla (20), De Tomás al Espanyol (22) o Reinier al Real Madrid (30), en la actualidad son muy pocos los que se han movido en la máxima categoría para convertir el actual en el mercado más pobre que se conoce. Tan sólo los fichaje de Carlos Fernández por la Real Sociedad, el de Capoue por el Villareal y las cesiones obtenidas previo pago del Atlético de Madrid (Dembelé) y Getafe (Kubo), han movido el mercado

Un lateral para el Villarreal y un central para el CD Castellón

Con este panorama el Villarreal busca un lateral diestro en el mercado, si bien Emery es consciente de la dificultad que entraña: “No es una obligación porque el club ha hecho ya un esfuerzo y hay limitaciones económicas y de mercado. Si no llega algo que mejora claramente lo que tenemos no ficharemos . Fernando me transmite que están trabajando y buscando. Pero debe adaptarse a que sea un jugador no solo para estos meses, si no para más tiempo . Y que entre dentro de unos parámetros aceptables. Estoy igual de contento si llega alguien como si no, porque sé que el club está trabajando para ello. Y si no, buscaremos soluciones dentro del plantel . La puerta está abierta hasta el último día”

El CD Castellón, tras el fichaje de Javi Moyano, busca un nuevo central que perfile definitivamente su defensa. Los albinegros, que han tomado aire tras su victoria ante el Sporting, han negociado en los últimos días con diversas opciones y podrían cerrar durante la llegada de un nuevo refuerzo para el eje de su zaga