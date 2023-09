Pacheta: "Vamos a conseguir metas inimaginables"

“No tengo experiencia en entrenar a un equipo que juegue en Europa. Es cierto, pero no os preocupéis que la cogeré rápido. Tampoco tenía experiencia en ascensos hasta que los conseguí. La experiencia es parte del camino, va llegando. Llego a un equipo muy importante, con mucha estabilidad y que es una familia”, ha declarado Pacheta con mucha energía en su primera intervención tras las presentaciones previas del máximo mandatario amarillo.

Posteriormente, Pacheta ha tenido palabras de agradecimiento al club por la confianza y no ha escondido la ilusión que le hace coger las riendas del Villarreal: “Es un gran orgullo que este club apueste por mí y me dé esta fantástica oportunidad. Tenemos bagaje en el mundo del fútbol. Tengo un modelo de juego y de gestión de grupos similar a lo que es el Villarreal. Es el mejor equipo que hemos entrenado, sin duda. Pero estoy convencido de que vamos a manejar esto. Os aseguro que, si no me viese capacitado, no vendría”.

Al ser preguntado por sus objetivos, el nuevo entrenador amarillo ha sido tajante: “Si creen en nosotros, vamos a ganar. Yo he venido para ganar. Me han traído para esto. Es mi sexta experiencia la de empezar en un equipo a mitad de temporada. Ya lo he hecho antes y con buenos resultados. Lo vamos a volver a lograr. Con mejores jugadores y con un equipo más grande. Nada más”.

En cuanto a la receta para lograrlo, Pacheta ha prometido trabajo. Mucho trabajo: “Trabajar, trabajar y trabajar bien. El trabajo incluye todo: decisiones, desayuno… No solo los entrenamientos. Hemos de trabajar todos los aspectos. El grupo es lo más importante. Nadie está por encima del grupo. Yo exigiré a los capitanes y ellos a los jóvenes. Y entre todos, lo vamos a sacar. Este trabajo va a dar resultados. Nuestro objetivo más inmediato es ganar al Almería, el primer partido”.

Por otro lado, los dibujos, sistemas y formaciones son negociables para Pacheta, un técnico que, tal y como ha reconocido, se adapta al equipo al que entrena: “Hemos jugado de todas las maneras, con distintos dibujos. Me tengo que adaptar a mi equipo, a las cualidades de mis futbolistas. Sé a dónde llego y los conozco. Esconderemos mucho los defectos y sacaremos las virtudes. Quiero que los jugadores crean en mí. Si lo consigo, vamos a conseguir metas inimaginables”.