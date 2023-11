Pacheta ya es historia y Marcelino se acerca al Villarreal

LEER MÁS Villarreal: Reina pone firme al vestuario

La victoria en Chipre ante el Maccabi Haifa no fue, finalmente, ningún bálsamo para los males amarillos. Y todo hacia indicar que el técnico burgalés no iba a durar en su cargo más allá de este próximo domingo. Pero el club de La Plana decidió no esperar a primera hora de la tarde de este viernes, precipitó los acontecimientos.

El ex entrenador del Valladolid llegó a mediados de septiembre tras el despido de Quique Setién y no ha cumplido con las expectativas al frente del Submarino, al que ha dirigido 12 partidos entre todas las competiciones. El último , anoche en Europa League que saldó con la mencionada victoria. De esos 12 encuentros, el Villarreal sólo ha ganado dos de LaLiga EA Sports (ante el Almería, 2-1 en el estreno del técnico, y ante el Granada, 2-3 en la jornada 11), dos de Europa League (1-0 ante el Rennes y 1-2 al Haifa) y otro de Copa del Rey (0-5 ante el Chiclana).

En liga el conjunto vila-realense no ha sido capaz de levantar el vuelo y el está situado en la decimotercera posición con tan solo 12 puntos, a cinco de los puestos de descenso. Pese a que llegó con una tremenda ilusión y sabedor que tenía ante sí una de las oportunidades más grandes de su carrera , el burgalés no ha podido revertir la situación de un equipo que se encuentra lejos de lo que históricamente ha ofrecido a sus aficionados en la máxima categoría. Y seguramente Pacheta no ha sido el mayor de los problemas de un equipo que ya los venía arrastrando desde antes de su llegada, pero la realidad indica que tampoco ha sido la solución.

El director deportivo, Miguel Ángel Tena, será el encargado de dirigir al equipo este próximo domingo en el Metropilitano ante el Atlético de Madrid.

Marcelino , opción número uno al banquillo

El español Marcelino García Toral. | ondacero.es

De forma inminente, el club ya ha abierto negociaciones con Marcelino, quien es al primera opción al banquillo castellonense. La intención de la entidad azulejera es cerrar su fichaje durante el fin de semana y que tome las riendas la próxima semana. Marcelino se convertirá de esta forma en el tercer técnico del conjunto castellonense esta temporada.

Regresará así al Villarreal siete temporadas después en la que será su segunda etapa al frente del conjunto castellonense . Con el club de La Plana consiguió un ascenso a Primera , una semifinal de Copa y otra de Europa League y una meritoria clasificación para Liga de campeones