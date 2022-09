Orenga: "Lucharemos por estar en el playoff"

Vuelta la trabajo: "La primera semana es para volver a la actividad profesional, hay movimientos que hace tres meses que no has hecho. Es momento de hacer un grupo sólido. No queremos sobrecargas ni lesiones inoportunas. Estoy contento porque la gente está entendiendo rápido lo que queremos. Jugamos este fin de semana pero estamos todavía verdes".

Buen juego interior: "La idea era mantener el núcleo de un equipo que lo ha hecho bien estos años. Queríamos potenciar el juego interior con Rey y Meno. Además tenemos dos de los mejores cuatros de la competición como son Stutz y Bilbao. Xavi Rey nos va a dar mucho, hoy en día 35 años años es una buena edad. ha venido con muchas ganas y ha podido hacer pretemporada. Su conocimiento del baloncesto es muy grande tras jugar en Barcelona, Manresa, Milán, Turquía... ha sido internacional con España y eso se nota. Meno es joven pero se ve que tiene un talento espacial y nos sorprenderá".

Rivales y objetivos: "He tenido tiempo de analizar la liga. Hay diferencias en los presupuestos. Hay tres equipos como Andorra, Estudiantes o Burgos muy destacados. Luego un grupo de equipos que han estrado en ACB y quieren volver . Nosotros tenemos un equipo equilibrado y compensado. El principal objetivo es estar en playoff. Pero debemos tener paciencia. tengo experiencia en coger equipos que han tenido mucho tiempo a un entrenador y le ha ido muy bien. El comienzo puede ser difícil ante equipos como Andorra, Orense y san Sebastián. Hay que tener calma.