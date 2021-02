Obligados a ganar en Castalia

A cuatro puntos de los puestos de permanencia, el conjunto entrenado por Juan Carlos Garrido no abandonará esta semana los puestos de descenso, pero quedará más cerca en caso de puntuar y, en especial, de lograr la victoria. El técnico valenciano apela a la fortaleza mental como clave para "salir de abajo":"somos un equipo que lucha por salir de abajo y debemos ser fuertes mentalmente, concentrarnos en lo que es nuestro trabajo. Hay que competir en el campo, tener intensidad, ambición por ganar...todo lo que depende de nosotros en el campo".

Tras dos derrotas consecutivas los de La Plana buscarán encarrilar de nuevo la temporada y hacerse fuertes en Castalia, donde ya lograron la victoria en el debut de Juan Carlos Garrido ante el Sporting de Gijón. De la misma forma Garrido mantiene la duda hasta última hora de Marc Mateu, quien no ha trabajado con normalidad durante la semana: ""Se ha trabajado para que esté bien durante la semana. Esperemos que no pase como ante el Mirandés y no recaiga", dijo el técnico.

Quien todavía no debitará es el último fichaje, Rene Krhin, de quien dijo que deberá "alcanzar la forma lo antes posible"