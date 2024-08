Ndikumwenayo: "Estoy contento por el récord de España pero me quedé a las puertas"

El atleta español Thierry Ndikumwenayo mostró un combo de sensaciones entre la alegría de batir el récord de España en la final de 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, y la pena por quedarse "a las puertas" del diploma.

"En parte estoy contento por la marca y por otro lado no estoy satisfecho porque me he quedado a las puertas (del diploma). Estoy contento de haber batido el récord de España He llegado en buena forma y quería intentar el top ocho, cinco o tres, cómo no", afirmó en zona mixta en el Stade de France.

Ndikumwenayo aguantó en cabeza en el 10.000 más rápido de la historia de los Juegos, con los 13 primeros por debajo del récord olímpico, pero su noveno puesto le dejó sabor amargo. "Me han sorprendido, no sabía que iban a correr tan rápido. Yo estaba atento. Tenía que estar ahí. Estoy contento por batir el récord de España y otra parte no, porque me he quedado a las puertas", dijo.

El atleta español, que confesó que la clave es "entrenar mucho y recuperar", confió en estar también peleando en la final del 5.000. "El primer objetivo es pasar a la final. Ya veremos, nunca sabemos, hasta que no estamos dentro de la carrera. Estoy bien, he entrando muy bien y ahí estamos. No tengo miedo a nadie. Mi objetivo era sacar todo lo que tenemos", terminó.