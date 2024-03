La de Marsella entra en el top de las noches negras del Villarreal en Europa

El Villarreal se desmoronó en Marsella y perdió de un plumazo todas las buenas sensaciones que había ganado en los últimos tiempos . Y eso es, sobre todo, una solidez y solvencia defensiva de la que adoleció en el Velodrome. Especialmente en 20 fatídicos minutos, que fueron del 23 al 42, en los que encajó tres goles que le pusieron cuesta arriba, ya no sólo el partido si no la eliminatoria. Un calvario que se vio redondeado en la segunda mitad.

La derrota amarilla es una de las peores que el Villarreal ha encajado a lo largo de su amplia trayectoria europea en las diferentes competiciones de las que ha formado parte. Y es que tras más de 200 partidos en competición continental pocos resultados peores han encajado los castellonenses pese a medirse los mejores equipos de Europa.

Falcao anota ante el Villarreal | Villarreal CF

La goleada recibida en Marsella entra en la historia negra del “submarino” como uno de sus mayores desastres continentales . Hasta la fecha los peores resultados encajados por los azulejeros se han dado, todos ellos, en la Europa League. De esta forma hay que remontarse a la campaña 09/10 cuando fueron apabullados por el Wolfsburgo alemán por cuatro goles a uno en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Una temporada después, y también con Juan Carlos Garrido en el banquillo, recibieron un duro palo en las semifinales de la competición al caer por 5-1 en la ida ante el Porto. Una noche en la que sobresalió la figura de Radamel Falcao, con 4 goles. Finalmente, el último resultado de similares características se lo endosó la Roma, quien le infligió un duro colectivo en La Cerámica al ganar por cero goles a cuatro en la ida de los 16avos de la temporada 16/17.

Marcelino: "Asumo la culpabilidad de este resultado"

Marcelino en el Velodrome | Villarreal CF

El técnico amarillo asistió cariacontecido a la rueda de prensa posterior al partido donde no dudó en asumir la responsabilidad del resultado y reconoció que la eliminatoria se ha puesto muy difícil para su equipo: “No se puede volver atrás y la realidad es una. Las decisiones se toman antes. Pero no he tomado las mejores decisiones. Asumo la culpabilidad de este resultado. Las circunstancias nos obligaron a apostar por esta defensa, pero no creo que fuese el principal problema. Después del primer gol nos desmoronamos”.

El asturiano se refirió a los errores "de bulto" en defensa que parecían haber quedado ya atrás: "Se nos juntaron muchos errores. Habíamos mejorado mucho en una faceta y estábamos siendo eficaces, sin errores de bulto. Y lo hemos hecho el peor día posible ante un equipo de mucha capacidad”