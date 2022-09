Manu Sánchez: "Marcar es especial cuando no estás acostumbrado"

El futbolista se estrenó como goleador esta temporada. Una faceta, la goleadora, en la que reconoce no es habitual: "Llevaba mucho tiempo sin marcar. El gol muchas veces es una gracia, porque se que mi labor es otra. Es algo especial cuando no estrás acostumbrado". De la misma forma el futbolista reconoció que ante los vascos cuajaron su mejor partido de este inicio de temporada: "Vamos cogiendo ritmo, los 90 minutos ya no son un peso. Trabajamos muchos durante la semana para tener pocas sorpresas con el rival. En los partidos hemos tenido control, pero este fin de semana ha sido nuestro mejor partido, nos hemos adaptado muy bien. Si no fuera por detalles nuestra renta de puntos sería distinta".

El CD Castellón celebra un gol | CD Castellón

Manu Sánchez, quien vive su primera temporada como futbolista del equipo de La Plana, apunta que el equipo entrenado por Torrecilla está yendo a más: " Llevamos cuatro partidos y queda un mundo. Pero la línea es creciente y somos un equipo serio. Estamos preparados para adaptarnos a cualquier situación y eso nos hará estar con los mejores"

De la misma forma el jugador destaca "la influencia de Castalia" a la hora de poder conseguir los objetivos: "Castalia tiene una influencia total. Cuando juegas aquí como local es algo que tienes que aprovechar porque la afición aprieta. Interpreta cuando necesitamos ayuda". Escucha sus palabras.