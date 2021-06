El lunes 14 arranca la campaña de abonos albinegra

El punto más destacado es que se mantienen los precios que se fijaron hace dos años en Segunda División B. Además, los abonados de la pasada campaña podrán reembolsar el precio del abono de la pasada temporada consecuencia del coronavirus tal y como ya anunciara el presidente, Vicente Montesinos.

Los abonos incluyen todos los partidos de Liga que se disputen en Castalia, a excepción de dos que la entidad de la Plana se reserva como Días de Club. También los encuentros de Copa del Rey frente a equipos de inferior categoría. Por su parte los hipotéticos partidos del play off de ascenso no estarán incluidos en el abono.

El precio general de los abonos varía entre los 100 y los 550 euros, pero aquellos abonados que se acogieron a la promoción Centurión en la temporada 2017/18 y renovaron en las tres siguientes campañas, disfrutarán de rebajas en todas las ubicaciones a excepción de los goles bajos.

“El respeto, el cariño y el reconocimiento a la afición es lo primero para nosotros. Cuando das cariño recoges cariño. Si pones en la balanza el riesgo económico que supone esta medida y la convicción de honradez en la que se basa, el balanceo está claro: somos un club honorable, honrado y que trabajamos por y para nuestra afición”, afirma el director de Negocio del CD Castellón, Pepe Mascarell. Además, “es una manera de dar valor al abono, nosotros no regalamos nada. El abono orellut tiene un valor no solo emocional sino también económico, es lógico cobrar por un espectáculo, como es lógico devolver el dinero si no se ha podido disfrutar de él”.