Luís García, presidente de TAU: "Necesitamos una solución y la necesitamos pronto"

El club castellonense que milita en LEB Oro, segunda categoría nacional, se convierte en la entidad más perjudicada por el fin de los patrocinios que el Villarreal CF anunció oficialmente la semana pasada por "desavenencias" con el ayuntamiento de Castellón. No en vano, TAU recibe anualmente una cantidad que ronda los 380 mil y que pasa por ser " un 45 por ciento del presupuesto del club", tal y como confirma el presidente del club, Luís García.

García, junto al resto de presidentes afectados, se reunieron en la tarde del miércoles con la acaldesa de Castellón, Amparo Marco, quien les expresó su predisposición a tratar de solucionar los problemas, si bien no existen a día de hoy soluciones para los clubes. Marco se reúne este viernes con el propio Fernando Roig, aunque no parece una situación fácil de cambiar.

Luís García, quien mostró su agradecimiento a Fernando Roig, asegura que su club necesita soluciones rápidas , ya que necesita "unos 200 mil euros para inscribir a los equipos nacionales en junio". El mandatario reconoce que es "moderadamente optimista" aunque no es "nada fácil" encontrar patrocinadores de dicho nivel. De la misma forma advierte del peligro real de no presentar un proyecto para la próxima temporada si estas no llegan.

Orenga : "Espero que el proyecto continúe"

El técnico de TAU, Juan Antonio Orenga, se refirió igualmente a esta situación. Como figura relevante en la historia del baloncesto castellonense mostró su esperanza de que el baloncesto en castellón continúe contando con un proyecto "que no sólo se mantenga si no que pueda seguir creciendo".