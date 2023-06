La llegada de Livakovic al Villarreal se complica

El guardameta del Dinamo de Zagreb se encuentra en la actualidad concentrado con la selección croata, con la que disputará la Final Four de la Liga de las Naciones. Cuestionado por su futuro , el cancerbero prefirió tirar balones fuera y asegurar que sólo piensa en el partido ante Países Bajos: Lo único que me interesa es Holanda el miércoles en Róterdam. Me desconecto de todo lo demás y no quiero que nada de eso perturbe mi concentración. Después de la Liga de las Naciones, podemos hablar de estas cosas, pero hasta entonces, solo pensamos en la selección nacional", dijo

Lo cierto es que el guardameta cuenta con un gran número de ofertas ahora que llega a su último año de contrato con el que ha sido su club durante las últimas temporadas. Y el Villarreal no es el único ni el principal pretendiente, especialmente desde el punto de vista económico. Equipos ingleses, turcos e incluso árabes han monitorizado su situación, y las cifras a las que la puja se dispara no serán fáciles de alcanzar para el Villarreal. Especialmente cuando a un importante sueldo habría que unir el pago de un traspaso cercano a los 10 millones de euros.

El guardameta tendría la liga española como una de sus preferencias, pero la situación podría dar un vuelco ante la llegada de nuevas propuestas. Y en el club de La Plana no tienen prisa ante un mercado que realmente ni tan si quiera ha abierto todavía sus puertas y para una posición que consideran ha quedado bien cubierta esta temporada visto el rendimiento de Reina y la confianza que mantienen en el canterano Jorgenssen.

Sea como fuere la entidad castellonense no está dispuesta a tirar la casa por la ventana y contemplará todas las opciones posibles que cuadren con la premisa de la estabilidad deportiva. El futuro de la portería está en el aire y no parece que se vaya a solventar en el corto plazo. Y cualquier opción es posible. Incluso la continuidad respecto de la presente temporada.