Khrin ya es importante para el CD Castellón

El mediocentro internacional esloveno llegó con la vitola de futbolista importante para la categoría, pero la falta de físico le ha impedido hasta la fecha poder demostrar su mejor versión. “Estoy muy contento por haber vuelto a jugar noventa minutos después de más de un año. No han sido fáciles las últimas semanas hasta ir cogiendo el ritmo de entrenar y de jugar pero todo el staff del club me ha ayudado mucho para que me sintiera como en casa. En cada entrenamiento y cada partido me siento mejor y espero seguir ayudando al equipo”

El jugador , que espera seguir en el once del técnico valenciano se refirió al partido del próximo lunes en Alcorcón: “Hay que seguir jugando cada balón como si fuera el último. Si no seguimos al cien por cien es como si no hubiéramos hecho nada. El Alcorcón es un rival directo y el próximo partido es muy importante”.

