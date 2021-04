Entrevista Onda Cero

Juanto: "Este gol me va muy bien tras tres meses muy complicados"

Juanto Ortuño regreso este pasado fin de semana al once del CD Castellón y su vuelta no pudo ser mejor . El delantero se erigió en gran protagonista al anotar el tanto que dio la victoria al conjunto albinegro ante uno de los grandes de la categoría como es el Mallorca: "Llevaba tres meses bastante complicados y volver así me va muy buen tanto a mí como al equipo. Mi objetivo es ayudar al equipo con mi trabajo y goles, las sensaciones fueron muy buenas". Escucha aquí la entrevista completa