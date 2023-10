Jorgensen se reivindica y hace odios sordos a las críticas

El joven portero del Villarreal, Filip Jorgensen, se puso el traje de héroe este fin de semana en Getafe para conquistar un punto para su equipo. Criticado por una parte de la afición amarilla desde el inicio de temporada, el joven guardameta danés demostró su calidad y su gran actuación fue clave para que su equipo no regresase de vacío del Coliseum.

El canterano realizó un total de nueve paradas ante el cuadro getafense, algunas de ellas de una dificultad extraordinaria. Sin duda , la actuación más destacada de su equipo lo que le sirvió para ser elegido como el MVP del duelo: "La verdad es que me siento bien, aunque no hago mucho caso a los pitos. Es normal que a todo el mundo no le guste. Yo voy a dar el 100% por este club y este escudo. El que no esté conmigo, me da igual", afirmó al finalizar el partido.

Jorgensen dio mucho valor al punto cosechado tras jugar gran parte del encuentro en inferioridad: "se nos puso difícil con la expulsión en el 22. Tocó sufrir, corrimos mucho y estuvimos muy bien. Tuvimos una ocasión para llevarnos los 3, pero con este punto estamos contentos" dijo.

El guardameta , salvo sorpresa, será suplente este jueves para que Pepe Reina vuelva a la titularidad en Europa League ante el Rennes. Con este partido el veterano guardameta superará a Iker Casillas para convertirse en el futbolista español con más partidos en competición europea disputados