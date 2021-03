Jonatan Soriano: "Por ilusión no me ganará nadie"

Soriano llega al conjunto albinegro tras militar en clubes como Espanyol, Barcelona y Salzburgo, y se encontraba libre desde el final de la pasada campaña, cuando acabó su relación con el Girona. En el club catalán estuvo el año pasado tras jugar en Austria, China y Arabia Saudí.

El jugador ya se puso ayer domingo a las órdenes de Garrido: “No es lo mismo poder entrenar en casa que en grupo y con pelota en el futbol profesional. Pero me he seguido mantenido y ayer ya pude trabajar con mis nuevos compañeros . Iré cogiendo ritmo para estar lo mejor posible. Por ilusión no me gana nadie”

De esta forma el CD Castellón cierra su plantilla con la llegada de un ansiado ariete con el fin de reforzar su delantera en busca de la permanencia. El fichaje de Soriano llega después de que se hayan frustrado los intentos por incorporar al francés Yaya Sanogo, que acabó firmando por el Huddersfield y el ex del Porto, Marius Mouandilmadji, cuya opción se frenó debido a sus derechos de formación. Por su parte el club de La Plana desestimó algunas de las opciones que tuvo sobre la mesa procedentes del mercado sudamericano, caso del argentino Alan Bonansea.

Escucha a aquí las primeras declaraciones del nuevo jugador albinegro