Indignación amarilla por el arbitraje en el Pizjuán

El Villarreal clama por el gol anulado a Ben Brereton el descuento que hubiera supuesto la victoria en el Sánchez Pizjuán. Y las palabras de de su consejero delegado, Fernando Roig Negueroles fueron muy duras al respecto: “Es una jugada incomprensible. Hoy nos ha robado claramente dos puntos, pero toca seguir”, afirmó en caliente tras el partido.

El dirigente puso voz la indignación existente en el seno del club castellonense por la decisión tomada por el colegiado Díaz de Mera, a instancias del árbitro del VAR, Prieto Iglesias. Precisamente la forma de utilizar el video arbitraje encendió las iras de Roig: “Es absolutamente incompresible. Es una herramienta para minimizar errores, no para maximizar. El que intenta defender es quién golpea en la carrera. Pero es que además no es una jugada flagrante. No es ni falta y el árbitro está delante, el VAR no debe entrar nunca” afirmó con rotundidad.

El mandatario amarillo acusó al colegiado de “falta de personalidad” en una jugada clara: “Es el corporativismo de que cuando le llama lo va a revisar para no desautorizarlo, aunque el VAR ahí nunca debe entrar. Él debe tener la personalidad para mantenerse pero la culpa es del VAR”.

Para Roig existe un grave problema esta temporada: “Hoy nos ha pasado a nosotros, pero esto es malo para el fútbol español, no podemos actuar así. Está para ayudar, no para perjudicar. No debe entrar, no es una jugada flagrante y el árbitro no pita falta. Este año estamos dando una imagen muy pobre como fútbol. Hacen falta especialistas de VAR a los que firmar, no ex árbitros” sentenció.

Marcelino: “No entiendo nada”

El técnico amarillo se sumó a las críticas: “No entiendo nada, no se ha creado el VAR para esto y todos vimos que no hubo nada. Este año están cometiendo errores muy graves que a los entrenadores se nos escapan"

El asturiano dijo no haber recibido ninguna explicación de la jugada: “¿Qué explicación me va a dar? Tampoco se la he pedido. ¿Vamos a pitar personales como el baloncesto? Esto es un deporte en el que hay contacto. Pero prefiero no decir nada porque parece que me estoy quejando y soy un gran defensor del VAR”