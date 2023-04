El incombustible Parejo, centenario en liga con el Villarreal.

Parejo, que cumple su tercera temporada con el club de La Plana, suma ya 99 partidos ligueros, de los cuales en 98 ha sido titular. Eso significa que el madrileño pasa por ser un futbolista indiscutible y pieza angular de su equipo sea cual sea el técnico que se haya sentado en el banqueta del conjunto amarillo (tanto para Emery como ahora para Setién). Un circunstancia que durante casi una década ya se dio en el Valencia con 263 titularidades sobre un total de 282 partidos. Como en el caso del Villarreal, siendo la gran mayoría de ellos partidos que disputó completos

La presente temporada no es una excepción y el Coslada ha jugado los 30 partidos ligueros que ha disputado su equipo , siendo sustituido tan sólo en cuatro de ellos. De esta forma ha estado sobre el césped un total de 2889 minutos, lo que le convierte en el tercer jugador de campo del campeonato que más ha jugado. El “metrómonomo” amarillo tan sólo es superado por el rayista Fran García ( 2689) y el españolista Sergi Darder (2663).

Parejo bota un córner en La Cerámica | Villarreal CF

Es por ello que su técnico , Quique Setién no duda en elogiar su rendimiento y regularidad: “Contar con un jugador como Parejo, que entiende el juego y que toma decisiones casi siempre correctas, que hace lo que requiere la acción en cada momentos y que sabe marcar los tiempos, indiscutiblemente para nosotros y para nuestra forma de jugar, es un jugador excepcional. Por eso lo juega todo y porque su ritmo le permite jugar muchos partidos sin lesionarse y a nivel muy alto, Si no lo tuviéramos jugaría otro, pero indiscutiblemente no sería lo mismo.

Números de centrocampista Top

Pero el futbolista, más allá de acumular minutos, presenta unas estadísticas que le convierten en uno de los más destacados en su puesto. Parejo es el jugador de LaLiga con mayor número de pases completados y TOP 25 de las 5 grandes ligas, con un total de 1795. De la misma forma se convierte en el segundo del campeonato y séptimo de Europa con más pases hacia el último tercio: hasta la fecha ha completado 309 con una extraordinaria precisión del 85,11%. Así mismo pasa por ser el segundo centrocampista de la liga que más desmarques ha realizado (28) y el primer centrocampista en pases progresivos, con un total de 283 (8.82 por partido)

Parejo pugna con Toni Kross | Villarreal CF

Si sus números son destacables en cuanto a distribución de juego se refiere, no lo son menos los que demuestran su sacrificio defensivo, pese a que nunca se destaca tanto dicha faceta en el madrileño. Y es que Parejo se sitúa dentro del TOP 20 de la competición doméstica con más duelos defensivos, con un total de 188. Un futbolista indispensable a lo largo de toda su trayectoria para cualquier equipo y técnico con el que hay estado