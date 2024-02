Ilias: "No imaginaba todo lo que me está pasando en el Villarreal"

Con tan sólo 19 años, Ilias Akhomach Chackkour disfruta del privilegio que representa ser titular en un equipo como el Villarreal y sentirse un futbolista importante en un equipo que está al alza en las últimas jornadas. Y, sin duda, lo está disfrutando como no esperaba al principio de esta temporada

Ilias se muestra feliz por como le ruedan las cosas esta temporada y espera seguir en la misma dinámica: "Al principio no me imaginaba lo que me iba a pasar, pero ha sucedido y estoy muy contento. Espero seguir así. Cuando salí de Barcelona y fiché por el Villarreal vine con la idea clara de triunfar. En el club lo saben e intentaré dar siempre el máximo de mí". De la misma forma reconoce que una mala noticia como fue la lesión de Yeremy Pino, el allanó el camino: "He aprovechado la oportunidad que se me abrió con al lesión de Yeremy . Fue una mala suerte pero me fue bien para jugar", afirma

El hispano-marroquí, que mantiene su ficha del filial, ha participado ya de 32 partidos con el primer equipo amarillo, de los que en 21 ha partido en el once titular. Además ha tenido el acierto de ver puerta en las tres competiciones de las que ha participado con el primer equipo: Liga, Copa del Rey y Europa League

He aprovechado la oportunidad que se me abrió con al lesión de Yeremy

La mejora del equipo amarillo es una realidad en el último mes de competición, algo que reconoce el propio Ilias: "Hemos mejorado en bastantes aspectos en el campo, creo que el equipo está muy bien. Vamos por el buen camino . Tanto los que juegan como titulares como los que salen desde el banquillo ayudan mucho. Ante la Real fuimos 16 los que jugamos y todos hicieron un gran trabajo para ganar. El gran trabajo de Marce con nosotros es muy importante. Al final de temporada acabaremos más arriba , aunque todavía hay cosas que mejorar "

El gran trabajo de Marce con nosotros es muy importante y al final de temporada acabaremos más arriba

Pero ahora espera poner la guinda a dicha recuperación con una victoria en casa, talón de Aquiles del equipo amarillo esta campaña: "Merecimos más puntos en casa últimamente, especialmente en los dos últimos puntos. Pero esto es la La Liga y cada error te quita puntos. El domingo será un gran partido ante un equipo como el Granada muy intenso que corre mucho. Cada partido es muy difícil y te obliga a dar el máximo. Todavía no miro al Marsella, que también será un partido muy complicado"