Guedes será el siguiente fichaje del Villarreal

El extremo portugués, Gonçalo Guedes está cada vez más cerca de convertirse en el segundo refuerzo del Villarreal en este mercado invernal. El luso ha sido siempre la opción preferida de Marcelino. Y desde que se produjera la desgraciada lesión de Yeremi Pino el club castellonense ha trabajado para que esta pueda hacerse realidad. Esta misma semana podría concretarse su llegada como cedido hasta final de temporada.

La poca participación del ex del Valencia y PSG en el cuadro lisboeta amenaza con ir todavía a menos con la llegada de refuerzos ofensivos en el equipo de un Roger Schmidt que no ha tenido en gran consideración a Guedes esta temporada. La semana pasada cerraron el fichaje del ariete brasileño Marcos Leonardo, mientras que en los próximos días se esperan los fichajes de los jóvenes futbolistas argentinos Benjamín Rollheiser y Gianluca Prestianni . Ambos futbolistas pueden ocupar la demarcación de un Guedes que se queda sin espacio.

El futbolista, salvo contratiempo de última hora, firmará cómo cedido hasta final de temporada, momento en el que deberá regresar al Wolverhampton. Su incorporación se unirá a la Eric Bailly toda vez que el Villarreal todavía busca un par de jugadores más para reforzar la parcela defensiva

No llegará sólo

De la misma forma el futbolista portugués llegará acompañado de más refuerzos. Los amarillos buscan un lateral diestro que supla la baja de Foyth y no descartan la llegada de otro central más. De la misma forma desde Alemania aseguran que el club de La plana ha iniciado contactos con un futbolista de carácter ofensivo como es Sheraldo Becker, jugador de Unión Berlín.