El gran salto del Villarreal

El cambio experimentado por el Villarreal ha sido extraordinario en este campeonato. Tanto que, de firmar la segunda peor primera vuelta de su historia en la máxima categoría, ha protagonizado una segunda en la que sus números sí que son de Liga de Campeones

Los amarillos tocaron fondo en la primera parte liguera. Hasta tres técnicos pasaron por el banquillo y el triste colofón fue la contundente derrota en el derbi regional por tres goles a uno en Mestalla, posiblemente su peor partido de la temporada. Con 19 puntos los castellonenses despedían la primera vuelta con tan sólo cuatro de ventaja sobre el descenso y distanciados a nueve de la séptima plaza. Tan sólo los 17 puntos de la campaña 18/19 empeoraban dichos registros.

Pese a que el inicio de la segunda no fue especialmente halagüeño con la contundente derrota en Las Palmas (3-0), pronto empezó a verse sobre el terreno de juego que las sensaciones eran otras y que los resultados no iban a tardar en llegar como así sucedió. Tanto ha sido así que, hasta la fecha y a la espera de que se cierre la jornada, los de La Plana son, tras su victoria en Girona, el tercer mejor equipo del campeonato en esta fase de la competición.

Suman 9 victorias y cinco empates en 17 partidos para sumar 32 puntos. Cifras tan sólo superadas por los 45 del Madrid y los 35 del Barcelona y que le otorgarían una plaza en la mejor competición continental.

Una recuperación que ha llegado un poco tarde para los castellonenses y que difícilmente les servirá para alcanzar una plaza europea. Pero sí para trazar un camino con Marcelino en el banquillo para que la próxima temporada vuelva a verse el Villarreal que año tras año ocupa plazas europeas.