El gran día de Manu Sánchez

El CD Castellón dejó una actuación para el recuerdo este pasado fin de semana con su goleada (5-1) ante el Mérida. Los albinegros firmaron su mejor partido de la temporada, si bien la gran rúbrica la puso el lateral Manu Sánchez. El futbolista sevillano hizo historia al convertirse en el primer defensa en anotar una tripleta en un partido de Primera RFEF.

Tan sólo necesitó 18 minutos el futbolista albinegro para dejar claro que la del sábado iba a ser su noche. Tiempo en el que ya había anotado los dos primeros goles del partido. Por si fuera poco, puso la guinda al partido con el tanto que certificaba la goleada de su equipo por cinco tantos a uno . Antes había marcado el "pichichi" albinegro, Jesús de Miguel.

El jugador se mostraba eufórico, como no puede ser de otra forma: “Me lo he llevado peleándome con todo el mundo. Esto es algo que no vale dinero. Es emoción. Lo que he sentido con mis compañeros, la afición y conmigo mismo es muy grande. Me llevo el balón y podré recordar este día mirándolo cuando quiera”, dijo.

DE la misma forma se refirió a su nuevo puesto como carrilero, posición que favorece sus llegadas al área rival: “Siempre he dicho que estoy en un proceso de entender esta posición y cada semana me he ido encontrando mejor, pero también necesitaba un poco de rock and roll y hoy se ha dado de una manera muy natural, que es por lo que estamos todos contentos y creo que me puede hacer mucho mejor futbolista”.