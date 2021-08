Gerard reina en Europa

Los tres jugadores que se disputarán el galardón participaron del partido final en el que los amarillos se impusieron en Gdansk para levantar el primer título de su historia. El catalán, que vio puerta en dicho encuentro, anotó siete goles y repartió un total de cinco asistencias durante la competición. Datos que podían haber sido mejores, ya que el futbolista a penas participó en la primera fase de la competición y comenzó a cobrar protagonismo a partir de las rondas eliminatorias. El ganador del premio será anunciado durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la UEFA Europa League en Estambul el 27 de agosto.

Comienza como acabó

Tras gozar de poco descanso este verano al estar presente en la Eurocopa con la selección española, el inicio de temporada de la gran estrella amarilla no ha podido ser mejor. El futbolista firmaba la renovación de su contrato hasta 2027 el pasado lunes, toda vez que fue el autor del gol de su equipo en la final de la Supercopa ante el Chelsea. Por su fuera poco, y pese a la derrota del Villarreal, sumó un nuevo galardón al ser elegido el “Man of the Match” como mejor futbolista del encuentro ante el cuadro londinense.