Gerard y Marcelino se reencuentran nueve años después

Gerard Moreno ha vivido las dos caras del fútbol de la mano un técnico tan influyente para su carrera como Marcelino. El asturiano fue le entrenador que apostó por él para que diese el salto al primer equipo cuando, estando en el filial, los amarillos luchaban por regresar a Primera en la temporada 12/13. También de la mano del entrenador de Villaviciosa tuvo su bautismo en la máxima categoría.

Pero de la misma forma con Marcelino en el banquillo se le cerró la puerta de la titularidad temporadas después con la llegada de delanteros como Bakambu y Soldado, y tuvo que apostar por salir del club rumbo al Español en busca de un protagonismo que sí tuvo en territorio perico. Con el asturiano a los mandos disputó 53 partidos y anotó 19 goles en sus dos primeras temporadas con el primer equipo azulejero. Nueve temporadas después, esta semana se han vuelto a reencontrar.

Con él también debute y me subió al primer equipo . Nunca hemos tenido ningún problema

El ariete catalán del Villarreal considera positiva la vuelta de quien fuera su técnico y asegura que su relación es buena: “Con él también debute y me subió al primer equipo . Nunca hemos tenido ningún problema, al contrario. Siempre nos hemos saludado cuando hemos coincidido. Todos tenemos ganas de ganar” dijo. De la misma forma definió a Marcelino como un técnico que aporta “ilusión. Lo veo con ganas e ilusión como en su primera etapa. Nos va a ayudar mucho. Todo el mundo reconoce sus equipos y quiere transmitir su mensaje . Entre todo vamos a hacer que el Villarreal vuelva donde tiene que estar”, afirmaba.

Gran inicio goleador

Gerard Moreno | Villarreal CF

Gerard está firmando los mejores números de su carrera a estas alturas de le temporada. Suma cinco partidos seguidos marcando y, con ocho tantos en las primeras 13 jornadas calca las cifras de la temporada 19/20, en la que acabó con un total de 18 tantos en liga para conquistar su primer trofeo Zarra como mejor anotador español. Incluso los siete que cosechaba en la 20/21, la mejor de su carrera al firmar 23 goles en liga para un total de 30. Y todo ello pese a haberse perdido dos encuentros por lesión .

De momento ya es el mejor goleador español y el único futbolista de la liga que está en las cifras de las dos grandes figuras de la liga: Bellingham (10 goles) y Griezmann (8): “Me encuentro muy buen físicamente, hacia tiempo que no me encontraba así. Ya no por los goles, si no por las sensaciones. Era mi primer objetivo para poder ayudar al equipo. Si entre todos los sacamos las cifras de todos mejorarán. Tras dos años duros por fin me encuentro bien”

Igualmente valoró su entendimiento con Sorloth. Y es que con el noruego confirma una de las mejores parejas del campeonato con 14 goles: “Es un gran jugador que nos aporta mucho y me encuentro muy cómodo con él. Se trata de eso, conectar con los que tienes al lado y que esa asociación beneficie al equipo”