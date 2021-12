El futuro de los cedidos está en el aire

El asunto principal que debe solucionar el conjunto de La Plana es el futuro a corto plazo del argentino Santo Cáseres. El futbolista finaliza su cesión en Vélez Sarsfield esta semana después de llegar al que fuera su club en el pasado mes de febrero. El jugador ha gozado de minutos y ha sido una pieza clave para Mauricio Pellegrino a la hora de conquistar la clasificación para la Copa Libertadores. Pero la intención del conjunto amarillo es la de recuperar parte de la inversión que en su momento hizo por el futbolista, y que fue de nueve millones de euros. Es por ello que la primera opción pasaría por encontrar un comprador que no parece que vaya a ser su actual club. Eso sí, en caso de no parecer dicha opción no se descarta su continuidad tal y como el entorno del jugador ya ha dejado claro en su país. El futbolista tiene contrato con el conjunto amarillo hasta junio del 2023

Otros casos son los de los jóvenes Ontiveros e Iván Martín. El primero ha pasado prácticamente de puntillas por el Osasuna , donde tan sólo ha disputado 176 minutos entre Liga y Copa. El jugador no cuenta para Jagoba Arasate y su futuro no parece pasar por la casa rojilla. Por su parte Martín no ha contado en las filas del Alavés tras jugar sólo 7 partidos (cinco de ellos de liga) . Pese a ser una petición expresa de Javier Calleja , el canterano amarillo no ha gozado de protagonismo y todo hace indicar que saldrá del cuadro Vitoriano. Varios equipos de Segunda ya han preguntado por su situación.

Pese a que su situación ha sido mejor, tampoco es descartable un cambio de aires para Fer Niño. El delantero ha ido perdiendo protagonismo en el Mallorca con el paso de las jornadas, tras comenzar la temporada como titular y anotar dos goles en las primeras jornadas. El conjunto balear no descarta la opción de reforzar su parcela ofensiva en este mercado invernal, lo que complicaría más si cabe la opción de tener minutos para un futbolista que es una clara opción de futuro en al club de La Plana.