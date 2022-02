Escobar pide perdón por la imagen albinegra

La derrota llega pocos días después del empate en Alcoy y de la sufrida en Sevilla para confirmar una mala dinámica de resultados al sumar tan sólo uno de los últimos nueve puntos. La imagen ofrecida, especialmente en la primera mitad, obligó a que el técnico pidiese perdón: “Quiero pedir disculpas a la afición del Castellón porque hoy no hemos estado a la altura. Ni yo, ni los jugadores, ni nadie. Ha sido una primera parte muy floja y no nos hemos parecido a nosotros. Es el día más duro que he vivido en Castalia”,

Los de la capital de La Plana necesitan recuperarse en las próximas jornadas para seguir compitiendo por unas plazas de playoff que han perdido tras los últimos resultados. Para ello dispondrán de dos encuentros consecutivos en casa ante dos equipos que ocupan plazas de descenso como son el Costa Brava y el filial del Betis .