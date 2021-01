Emery pasa revista a la actualidad amarilla

Partido ante la Real: "Es un partido de extrema dificultad ante un equipazo, cuyo crecimiento sostenido es brutal. Rendimiento muy alto a nivel colectivo e individual y estilo muy marcado. Una presión muy agresiva para recuperar el balón que hace difícil superar esa línea. Con calidad arriba y con jugadores expertos y con proyección pero no veteranos. Dos equipos parejos, aspirantes a las cuatro primos puestos. En los últimos dos meses los de arriba han sumado mucho y tanto la Real como nosotros es verdad que nos hemos quedado un paso atrás, aunque no estamos lejos. Mañana se verá cómo estamos.

Copa del Rey: ”La dificultad se va añadiendo en estos cuartos, en un derbi donde, según avanza la competición, los equipos que se van posicionando ven cercano hacer algo bonito. Un derbi con un equipo de Primera que nos conoce bien y que siempre nos pone en dificultades. Esperábamos que fuese un rival difícil y nos hace vivir un momento especial ante un camino cada vez más corto pero más difícil”

Mercado de fichajes: " "Montiel es un buen jugador, que ya ha estado en la selección y que está en un equipo muy importante como es River. Las puertas a Europa se la abren ellos mismos, tanto su agente como el jugador y no sé tanto si su club. Es un jugador que ha sido ofrecido al Villarreal y a otros, y creo que es interesante tener esa opción para ver si podemos hacerlo o no. Hemos hablado de él pero no ha habido más adelante sobre las opciones de que venga”