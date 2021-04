Emery: "El Arsenal es pasado, estoy agradecido"

El técnico amarillo se refirió al momento en el que llega su equipo: ”Venimos de una derrota en casa pero con buenas sensaciones ante el Barcelona. Con suficientes días para recuperar y descansar . Ahora llegan siete días con tres partidos y a gestionarlos pensando, en este momento , en esta semifinal. La idea es contar con todos los disponibles , veremos cómo está Pedraza que estaba tocado el domingo . Veremos que nos exige el rival y trataremos de competir , poner en escena a los protagonistas y disfrutar de ellos”.

Sobre su pasado, expresó su orgullo por haber entrenado al conjunto londinense y aseguró no guardar ningún rencor por su destitución: ”Es una etapa cerrada y solo tengo agradecimiento por haber trabajado allí. Es un proceso más en mi carrera y me quedo con las cosas buenas y que me aportaron. Ahora estoy muy contento en el Villarreal tratando de aportar mis conocimientos como en su momento hice en el Arsenal. En todos los equipos en los que he estado tengo mi rinconcito en el corazón para ellos. Pero ahora es amarillo y al 100% de este club”.

Un pasado que le permite conocer bien al rival: “A nivel personal haber estado allí me da conocimiento de ciertos jugadores, que me viene bien para trasladarlo ahora a mis futbolistas. Y para que ellos puedan conocer cómo afrontamos los partidos. Pero es un partido diferente, en un contexto nuevo para ellos y para mí . Empezó la competición un grupo de equipos que eran favoritos, entre ellos el Arsenal, otro de los candidatos, donde está el Villarreal, y al final nos encontramos en una eliminatoria donde ambos hemos llegado por méritos. Sólo quedará uno”