Un difícil y obligado cambio de chip

Tan sólo dos días después del espectacular duelo ante el Bayern de Múnich, el Villarreal tiene que centrarse ya en el partido ante el cuadro vasco que disputará mañana en La Cerámica. Y lo cierto es que para los amarillos, viendo la clasificación, no es un partido más. El equipo entrenado por Marcelino García Toral, con 44 puntos, llegan a tan sólo una victoria del submarino y como una seria amenaza para las opciones europeas de los de Emery.

Lo cierto es que la dinámica es preocupante en liga, donde tan sólo han sumado tres de los últimos doce puntos y donde las dos últimas jornadas han acabado con derrotas ante Cádiz y Levante. Eso sí, ambas fueron a domicilio, toda vez que los castellonenses se muestran como un equipo mucho más solvente en sus partidos como local donde, de 15 encuentros tan sólo ha perdido dos . Además, con 35 goles marcados, sigue siendo el conjunto más anotador de la liga en su propio feudo.

Rotaciones necesarias

Yeremy Pino apunta al once | Villarreal CF

De lo que no cabe duda es de que, para este partido, Unai Emery deberá apostar por un importante numero de cambios habida cuenta la trascendencia de lo que habrá en juego el próximo martes en el Alliantz Arena de Munich. Cabe recordar que Pau Torres causará baja por sanción mientras que futbolistas importantes como Albiol o Foyth acabaron con molestias el duelo ante lo germanos. No se descarta que los castellonenses apuesten por un once prácticamente nuevo ante el equipo rojiblanco pese a la importancia de los puntos en juego. Futbolistas como Mandi, Aurier, Trigueros, Iborra , Chukwueze, Pino y Alcácer apuntan al once este fin de semana