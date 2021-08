Danjuma será amarillo

Unai Emery tenía clara necesidad de contratar un futbolista desequilibrante para la banda izquierda pero con capacidad para jugar hacia el interior. La primera opción amarilla siempre fue el jugador holandés . Es más, el Villarreal ya realizó una primera intentona en el pasado mes de julio en al que ofreció 15 millones de euros, y que fueron rechazados de plano por su club obligando a un nuevo esfuerzo. Finalmente, y tras sonar para varios conjuntos de la Premier (entre ellos el Liverpool), el Villarreal ha dado un paso más para acercarse a las exigencias de su club y hacerse con los servicios del jugador.

Danjuma llegará durante el día de hoy a Vila-real, donde entre esta tarde y mañana pasará revisión médica y firmará un contrato para un periodo no inferior a las cinco temporadas. El futbolista, que no ha jugado todavía ningún partido este verano por problemas físicos, entrenaba con normalidad en los últimos días, por lo que será decisión de Unai Emery contar o no con sus servicios este fin de semana ante el Espanyol.

Gran temporada en la Premiership

Formado en las categorías inferiores del PSV y previo paso por el Brujas, Danjuma llegó en la temporada 18/19 al Bournemouth previo pago de 16,5 millones de euros. La pasada campaña , en Premiership, anotó 15 tantos y repartió siete asistencias para convertirse en objeto de deseo de muchos equipos europeos

Internacional absoluto en dos ocasiones con la selección neerlandesa , su llegada se produce después de que el conjunto amarillo haya pagado ya 15 millones de euros por Juan Foyth y 12 por Boulaye Dia.