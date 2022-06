Danjuma se deja querer por el Liverpool

Que Arnaut Danjuma ha sido objeto de interés por parte de la Premier no es una novedad. Newcastle, Manchester United, Liverpool…no son pocos los equipos que han sonado como futuribles del atacante neerlandés del Villarreal. Y el futbolista nunca ha escondido su interés de regresar a una competición en la que ya jugó en las filas del Bournemouth y en la que le quedó la espina de no poder triunfar. En esta ocasión ha sido el propio jugador el que ha hablado abiertamente de la posibilidad de abandonar este verano el “submarino amarillo” y de un supuesto interés del Liverpool.

Danjuma ofreció una entrevista al programa Rondo en Ziggo Sport en la que analizó su temporada en el conjunto amarillo: "Estoy muy satisfecho con el club, LaLiga es una competición maravillosa. Pero la temporada que viene jugaremos Conference League en lugar de Champions League. Creo que es malo si no eres ambicioso", dijo el extremo internacional. De la misma forma se refirió a su futuro en los siguientes términos y sin cerrarse sin una puerta: "Si hay algo mejor deportivamente hablando, lo consideraré”.

El futbolista, con una cláusula que ronda los 50 millones de euros, fue cuestionado por el presunto interés del Liverpool, equipo que habría pensado en él como posible recambio ante una eventual marcha de Sadio Mané según diversas informaciones :"Yo mismo nunca tengo contacto con clubes durante una temporada. Solo sé de la situación después, pero me han informado que el Liverpool me siguió de cerca”, afirmó. En ese sentido se refirió a sus enfrentamientos ante el equipo de Klopp en las semifinales de la Liga de Campeones: "El primer partido en Anfield lo jugué lesionado con inyecciones y cosas así. En la vuelta me perdí el partido, lamentablemente. Una gran pérdida”.

Danjuma se mostró, en líneas generales, satisfecho con una temporada en la que alternó su posición de extremo con la de delantero: "No me puedo quejar. Individualmente hice una buena temporada, también en Champions. Hemos hecho historia con el Villarreal. Como atacante profundo, me he sorprendido positivamente, logré hacerlo bien allí. El fútbol es muy diferente cuando estás de espaldas a la portería".