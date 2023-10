Crettaz se une a la fiesta del líder

El CD Castellón prolongó este pasado fin de semana su triunfal racha al vencer en Ceuta por tres tantos a uno. Los albinegros prolongaron su idilio con las victorias y con el gol, aunque en esta ocasión el protagonismo se lo llevó el guardameta, Gonzalo Crettaz . El portero argentino se vistió de héroe al evitar el empate tras detener un penalti en la recta final del partido. Posteriormente , Cristian sentenciaría con el 1-3 definitivo.

Crettaz, que llegó al club de La Plana este pasado verano, se está destacando como todo un especialista en esta faceta. No en vano el del pasado domingo ya es el segundo que detiene en tan sólo ocho jornadas. Curiosamente el anterior lo detuvo en Melilla en la segunda jornada del campeonato liguero donde el Castellón acabó venciendo por un tanto a dos.

De esta forma el guardameta se suma a "la fiesta" del conjunto castellonense en un arranque del campeonato donde los goleadores albinegros están copando gran parte de los titulares cada seman .

Crettaz: "He jugado con el lanzador y ha salido bien"

El portero está feliz al final del partido por la victoria de su equipo : "Ha sido un partido complicado y ha tenido de todo. Nos exponemos a esto por nuestra manera de jugar. El penalti he tenido la suerte de jugar con el lanzador y ha salido bien. Lo importante es que no nos los piten y, si los pitan , que no entren", comentó.