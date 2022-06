El club debe decidir sobre los cedidos

Hasta nueve jugadores regresan este verano a la disciplina del "submarino" que estará obligado a encontrar acomodo a todos ellos. Y la situación es bien diferente para cada uno de ellos. Cabe recordar que para la próxima temporada el conjunto de La Plana cuenta con el comodín de su filial en la categoría de Plata del fútbol nacional, lo cual podría ofrecer una salida a varios de ellos como aseguraba a la sintonía de Onda Cero el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. "Tener el filial en Segunda nos va a permitir reducir el número de fichas del primer equipo"

De esta forma el conjunto azulejero deberá decidir sobre el futuro de futbolistas como Morlanes, Cuenca, Fer Niño, Baena, Ivan Martín, Haiseem Hassan, Quintillà, Ontiveros y Alex Millán. Futbolistas que esta temporada han jugado bien en la primera o la segunda categoría y que finalizan ahora sus contratos de cesión.

En el caso de los dos primeros, tanto Manu Morlanes como Jorge Cuenca, son dos futbolistas que no estarán en el filial y será el primer técnico amarillo , Unai Emery, el que este verano decida sobre ellos. El central apunta a tener plaza en el primer equipo y cubrir alguna de las posibles bajas que se produzcan en el centro del zaga. Su temporada en el Getafe ha servido para que el jugador se foguee y de un paso al frente . La situación de Morlanes es diferente tras no haber tenido un puesto fijo en el Español esta temporada. cabe recordar que durante las dos últimas campañas no ha estado dentro de las preferencias del técnico vasco. Equipos como el Almería están atentos a su futuro.

De la misma forma hay un número de futbolistas que podrían estar a caballo de los dos equipos, tanto del primero como del filial en Segunda. Son jugadores como Haissem Hassan, tras su paso por el Mirandés, Iván Martín, tras jugar en el Girona o el propio Fer Niño, que tras fallida cesión al Mallorca no parece que vaya a entrar en los planes del primer equipo. De la misma forma queda en el aire la decisión que se vaya a tomar con el delantero maño, Millán , quien esta campaña ha jugado cedido en Bélgica.

Los que no parece que entren en los planes del club para ninguna de las categorías son Ontiveros y Quintillà, jugadores que ya pasaron en su momento por el primer equipo y cuyo futuro apunta a a estar fuera de la entidad amarilla. El lateral catalán podría rescindir su contrato mientras que el de Ontiveros es un tema más delicado. Pese a que en invierno se marchó al Fuenlabrada, el descenso madrileño hace que por contrato regrese al conjunto amarillo. Con varias temporadas por delante y un sueldo alto, deberán encontrarle nuevo acomodo.

Y caso a parte es el del almeriense , Alex Baena. La suya ha sido la mejor temporada de la de todos los cedidos tras disputar 41 partidos, anotar cinco goles y ser una de las estrellas de la Segunda. No parece que el jugador vaya a estar en el filial toda vez que para su progresión sería mejor jugar en Primera . Ha demostrado tener calidad para ganarse un puesto a las órdenes de Emery, si bien la competencia en su puesto le haría tener menos minutos. Es por ello que no se descarta una nueva cesión pero a un conjunto de la máxima categoría, donde el Girona le volvería a abrir las puertas encantado para una campaña más.