El Celta obliga a aparcar la Champions

A dos puntos de la sexta posición que ocupa la Real Sociedad y que marca la entrada en plazas de competición europea, el Villarreal sabe que afronta cada jornada con poco margen de error. Una situación aumentada por la reciente derrota en cancha de Osasuna que ha dejado a los amarillos ya a seis puntos de los puestos de Liga de campeones que ocupan tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid. Cualquier tropiezo en estas circunstancias puede abrir una brecha ya demasiado importante con respecto a algunos de sus principales rivales.

El técnico del Villarreal, Unai Emery, dejó claro en la rueda de prensa previa al choque liguero, que todas sus miradas están puestas en tratar de ganar al cuadro gallego y que no condicionará el posible once a causa del duelo europeo el próximo miércoles . El vasco, no dudó en elogiar el fútbol ofensivo del cuadro vigués: "Ellos tienen grandes jugadores, de mucha calidad. Veo un partido muy difícil, pero estamos bien y debemos adaptarnos a lo que ellos nos exijan y competir. Va a ser un partido con un equipo que juega al fútbol y que no especula. Ya lo demostraron el año pasado, cuando nos metieron cuatro goles en nuestra casa. Juega al fútbol y eso me gusta".

De la misma forma Emery se refirió a la necesidad de reaccionar de forma urgente tras la derrota de la pasada jornada en El Sadar de Pamplona: "Venimos de una derrota en Pamplona, el equipo reaccionó tras perder en la primera vuelta, ahora debemos reaccionar otra vez tras la derrota. Llega el Celta, un rival que está a 7 puntos, un equipo al que no ganamos allí y tenemos la referencia de la derrota del año pasado, en un partido extraño. Ellos llegan en un buen momento, con buen fútbol y con la imagen del entrenador por el buen gusto por el buen jugador, futbolistas con llegada al área y que juega con mucha intensidad. Hacen grandes partidos, aunque no han encontrado la regularidad."

La duda de Gerard

Gerard Moreno | Villarreal CF

Unai Emery no quiso desvelar si finalmente contará con Gerard de cara al partido ante los gallegos. Eso sí, a diferencia de lo ocurrido con Alberto Moreno (que este viernes pasará por quirófano) y Paco Alcácer , que son las únicas bajas confirmadas, el catalán no está descartado y apunta a regresar a la lista de convocados. De la misma forma el argentino Juan Foyth, en fase de recuperación de unas molestias musculares, podría descansar de cara al partido en Turín.