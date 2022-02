El Castellón se juega una final ante el Betis Deportivo

El equipo de Sergi Escobar se ha situado a tres puntos de los puestos de promoción de ascenso y tiene el descenso cada vez más cerca con sus últimos resultados, ya que se encuentra a seis puntos de esas ubicaciones y con un partido más que la mayoría de equipos que están abajo.

Así las cosas, el partido de este viernes ante el Betis Deportivo adquiere una importancia aún mayor, tanto para el equipo albinegro como para su entrenador, Sergi Escobar, que necesita un buen resultado para respirar mejor en el banquillo.

Para este choque, el Castellón no dispondrá de José Mas y Edu Luna, expulsados ante el Costa Brava, ni de César Díaz, lesionado. En cambio, el equipo orellut recupera a Cubillas, que no estuvo disponible la semana pasada por sanción. También podría recuperar a alguno de los futbolistas que han estado lesionados en las últimas semanas: Campos, Koné y Esquerdo.