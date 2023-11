El Castellón está muy tranquilo con el futuro de Schreuder

LEER MÁS El CD Castellón arrasa pero Schreuder quiere más

No cabe duda de que Dick Schreuder se está labrando un nombre en el fútbol español. Y no uno cualquiera. El entrenador del CD Castellón se ha ganado los elogios de todo el mundo por la temporada que está firmando el conjunto albinegro y por su llamativo estilo de juego. Tanto que no sería de extrañar que su nombre comience a estar en las agendas de diferentes clubes.

Pero lo cierto es que el club de La Plana y la afición albinegra puede estar tranquila con respecto al futuro del técnico neerlandés. Al menos en cuanto al corto plazo se refiere y en cuanto al inmediato mercado invernal a tenor de las palabras y gestos del propio técnico en su visita a Onda Cero.

Schreuder con Omid Sokout en Onda Cero | Onda Cero

Schreuder sonrió al escuchar la pregunta y se mostró categórico en su respuesta: "No. No me iré a mitad de temporada". Un motivo de tranquilidad en mitad de una exitosa temporada. Y es que la marcha del técnico hubiera supuesto un duro palo a las aspiraciones castellonenses . Puede volver a escuchar aquí la entrevista completa

Novedades en la plantilla

Sin querer profundizar sobre la posibilidad de refuerzos en el mercado invernal, el técnico si que dejó la puerta abierta a alguna salida ya que hay futbolistas que no están contentos ante su falta de protagonismo pese a que llegaron como presunto actores principales . Jugadores como Grooning o Fale son algunos casos significativos la respecto