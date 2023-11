El CD Castellón arrasa pero Schreuder quiere más

El CD Castellón no desaprovechó su oportunidad este fin de semana. Los albinegros no fallaron en Granada, donde golearon al conjunto local (0-3) para no dejar pasar la ocasión de abrir brecha en la tabla con sus principales perseguidores. Y es que el empate previo entre Ibiza y Málaga hizo que la jornada fuera redonda para sus intereses.

Los castellonenses certificaron la victoria en poco más de 30 minutos en los que endosaron tres goles al filial nazarí en una primera mitad primorosa. Las ocasiones y el buen juego se sucedieron y el marcado podría haber sido de escándalo.

Con el partido ya resuelto bajaron el pistón , algo que no gustó a un exigente Schreuder que mostró su enfado la final del partido.

“Hemos hecho una primera parte en la que hemos tenido muchas ocasiones. Pudimos haber creado más, pero ha sido un buen primer tiempo”, manifestó. “No estoy contento con la segunda parte, pero es normal después de un 0-3. Debemos mejorar el nivel que hemos ofrecido en ese periodo” dijo.

Abren brecha con sus perseguidores

La victoria cosechada en los Nuevos Cármenes de Granada, permite abrir la primera ventaja significativa de la temporada respecto de sus principales perseguidores . De esta forma el club de La Plana aventaja ya en cuatro puntos al Ibiza y en seis al Málaga. cabe recordar que, tras recibir al Atlético Baleares este próximo fin de semana, los albinegros visitarán al Ibiza , segundo clasificado, en lo que puede ser una jornada clave.