Un Castellón al ataque

El mandatario albinegro dejó claro durante su comparecencia ante los medios que el juego del equipo experimentará un cambio radical durante la próxima temporada. “Que se preparen para ver un estilo de juego diferente, más atractivo y ofensivo. Creo que los jugadores que tenemos y los que vamos a fichar encajarán en el estilo del nuevo entrenador. Me sorprendería que no fuéramos el equipo más goleador de la liga”, afirmó

Incluso el norteamericano lanzó un dardo al juego desplegado por el equipo con Rudé en la banca: "creo que es un buen técnico pero para el nivel que queremos alcanzar necesitamos a alguien que esté en otra categoría". De la misma forma se refirió a su planteamientos: "A Suero y De Miguel los fichamos con la intención de que jugaran juntos. Pero el entrenador tomó otras decisiones y no tuvimos la oportunidad de verles realmente juntos”

Lo cierto es que el nuevo técnico albinegro, el neerlandés Schreuder, llega con la vitola de su fútbol de ataque. No en vano esta temporada su equipo , el Zwolle, ha anotado la friolera de 99 goles en la segunda división holandesa. "Su estilo de fútbol agresivo, ofensivo e inteligente está completamente alineado con la forma en la que quiero que juegue nuestro equipo", afirma Voulgaris.

Schreuder: Presión alta y ataque directo

Dick Shreuder | Zwolle CF

En una entrevista al portal "Coaches Voice", el nuevo técnico albinegro hizo referencia a su filosofía futbolística: "Somos un equipo que siempre defendemos arriba y queremos recuperar el balón rápidamente después de perderlo. Los mejores en la liga en cuanto al número de pases que permitimos al rival antes de recuperar el balón, y atacamos rápido y directos una vez que lo tenemos".

De la misma forma explicó su forma de relacionarse con el grupo: "Puedo ser bastante duro con mis jugadores en lo que respecta a la disciplina. Si alguien no trabaja por el bien del equipo, no jugará conmigo. Cuando llegué al Zwolle, tuve que tomar decisiones difíciles sobre jugadores que no me convencían. Esos jugadores fueron vendidos, pero todos los demás que trabajaban lo suficiente cambiaron de opinión"