Fede Castelló: "Quiero un Amics valiente y atrevido"

Amics Castelló ha puesto la primera piedra de su nuevo proyecto en Primera FEB (ex Leb Oro) con la llegada de su nuevo entrenador. El club de la capital de La Plana ha apostado por alguien de la casa como es Frederic Castelló tras la decisión de no continuar con Juan Orenga. Ex jugador de la entidad y miembro durante 11 temporadas del cuerpo técnico, "Fede" estará acompañado por otro hombre de la casa como es Ximo Ribelles.

Castelló ha sido presentado este jueves en el Ciutat de Castellón por el presidente del club, Luis García: "Fede es una persona de la casa y que ha tenido la suficiente paciencia para esperar a que llegara su momento. No me cabe duda de que van poner toda la ilusión en que todo salga bien . El año pasado fue complicado, con muchos problemas, pero pudimos salvar al categoría. Esta año salimos a competir y estamos trabajando en el proyecto " afirmaba.

El de la Vall se mostró ilusionado ante el reto que les espera esta temporada: "Espero que toda la experiencia como jugador y en el banquillo de todos estos años me sirva. Siempre me he sentido entrenador y no me da miedo este reto. Partimos de cero como cada año, y más en un club humilde como el nuestro".

Tras 11 años como asistente de Toni Ten y posteriormente de Juan Orenga, Castelló tiene claro que llega al banquillo con su propia idiosincrasia: "cada entrenador tiene sus cosas, buenas y malas y trato de aprender de todo ello. Tengo claro lo que yo soy como entrenador. Vamos a ser un cuerpo técnico muy exigente y muy trabajador . En el momento captemos que alguien no da el 100%, garantizo que no lo vamos a permitir"

Igualmente asegura que apostarán por un baloncesto intenso y atrevido para tratar de competir con rivales de mucho más potencial: "Me gusta el juego rápido, posesiones cortas, que parezca que jugamos alocados, un poco caos. Siempre decimos que queremos el orden en el desorden. Que los rivales no entiendan a lo que jugamos pero que nosotros lo tengamos muy claro. Hay que volver a la identidad del Amics. Sabemos lo que pide la gente del pabellón y nosotros se lo queremos dar. Ya veremos la liga donde nos pone"

La Liga más dura que se recuerda

Luis García, Castelló y Ximo Ribelles | Onda Cero Castellón

De lo que no cabe duda es de que que no va a ser una campaña sencilla dado el potencial de los rivales. El nivel de la liga va a subir más si cabe con la presencia de Estudiantes, los dos equipos de Burgos, el Palencia, el Fuenlabrada, el Obradoiro, además de Valladolid , Betis, Guipúzcoa o Alicante por citar algunos ejemplos. Todos ellos con presupuestos a años luz del que hoy por hoy pueden tener los de La Plana.

"Si digo que la liga es la más complicada de la historia parece que esté preparándome el camino, pero lo pienso de verdad. Que ascendiesen Coruña y Lleida hace que clubes con más presupuesto se queden. Eso unido a los que han bajado hace que haya un grupo de equipos que multiplican nuestras posibilidades. Pero sabemos que son las reglas del juego y que contra eso vamos a competir" afirma Castelló.

La intención del club es confeccionar el plantel para las primeras semanas de agosto , que es cuando comenzará la pretemporada. De la pasada temporada tan sólo Joan Faner tiene contrato, aunque hay conversaciones muy avanzadas para la renovación de un par de jugadores más para que continúen