Calavera regresa tras cuatro partidos de baja

Tras varias semanas donde las ausencias de futbolistas importantes han sido una constante, el CD Castellón espera aliviar dicha nómica de bajas de cara al partido de esta próxima jornada en cancha del Linares . Y por lo visto en la sesión matinal de este jueves, todo hace indicar que el centrocampista Josep Calavera es quien tiene más papeletas papeletas para regresar al equipo.

El talentoso jugador catalán ha entrando con normalidad junto a su compañeros y apunta a estar en plenas condiciones de afrontar el duelo en tierras catalanas. La baja del jugador, que se ha perdido las últimas cuatro jornadas, ha permitido la continuidad del galo Lottin, quien ha demostrado capacidad suficiente para hacerse con el puesto, por lo que Dick Schreduder deberá tomar una decisión al respecto.

La de Calavera podría no ser la única novedad toda vez que Israel Suero ha trabajado parcialmente en la mañana de hoy y no se descarta su regreso. Fundamental en esta segunda vuelta para los éxitos de su equipo , el futbolista no parece que vaya a estar en condiciones de estar en el once, y habrá que ver si puede viajar con la expedición o espera una semana antes de su reaparición.