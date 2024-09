Bernat: "Quiero disfrutar del fútbol español"

Juan Bernat llega al Villarreal cedido por el PSG y ya sabe lo que es vestir la camiseta amarilla tras debutar en la última jornada liguera. El futbolista de Cullera espera disfrutar de nuevo del fútbol tras unas temporadas castigado por las lesiones.

Miguel Ángel Tena, director deportivo amarillo, explicó el porqué de su fichaje: “Este partíamos con la idea de dos laterales como Cardona y Pedraza, pero Pedraza tuvo problemas en la recuperación y se alargaron los plazos para volver. Hablamos con Juan y su predisposición fue total. Tenemos ahora tres laterales y estamos convencidos que se ha aumentado el potencial. Puede jugar por delante de un lateral como ya hizo en Valencia "

Ilusionado por volver: “Estoy ilusionado de volver a la liga española, que es lo que quería y agradecido por la oportunidad al Villarreal. Estoy para ayudar, para sumar. El Villarreal es un gran equipo y ha hecho un gran inicio de temporada. Cuando me llamó el Villarreal no lo dudé porque quería disfrutar de la liga de mi país. Llego con bastante experiencia, tras jugar grandes competiciones en grandes clubes, y espero aportarla para conseguir los objetivos”

Revalida tras las lesiones: “Este último año tuve una lesión de pubalgia que me tuvo 10 meses sin competir y tengo ganas de disfrutar del futbol. Estoy contento y con ganas de empezar a jugar”

Jugar en el centro del campo: “He jugado de lateral muy ofensivo, como me encuentro más cómodo es atacando. Esta esa opción pero será el técnico quien decida y donde me ponga trataré de cumplir”

Regresa a la liga: “Tenía ganas de jugar aquí porque sólo estuve un año cuando debuté, no pude disfrutar mucho, me fui muy pronto fuera. Espero hacer grandes temporadas en España. Me gusta el estilo de fútbol, es diferente en relación a las otras ligas en las que he estado y creo que se adapta bien a mi estilo”

Sensaciones “raras” ante el Valencia: “Jugar ante el Valencia, donde me formé y estuve 15 años, fue raro. Pero ahora me debo al Villarreal. Agradecido por la ovación de Mestalla y el cariño que me demostraron

Falto de partidos: “La lesión está olvidada, pero no he tenido una pretemporada normal. No tuve amistosos y mis primeros minutos este año fueron el otro día ante el Valencia . Pero lo importante es que me siento bien y que poco a poco iré adquiriendo dicho ritmo”