Bautista cumple 100 partidos de Grand Slam

El castellonense, cuyo mejor resultado en el US Open es octavos de final en los años 2014 y 2015, jugará su partido 100 en torneos de Grand Slam (con un balance de 65-34), y el No. 22 de su carrera en el major estadounidense (récord de 13-8).

Bautista Agut será uno de los 13 hispanos que este lunes buscarán la segunda ronda en Nueva York. El argentino Diego Schwartzman, undécimo preclasificado y dos veces cuartofinalista del torneo (2017 y 2019), debutará al inicio de la jornada en la pista No. 5 ante Ricardas Berankis, No. 96 del mundo y con quien no tiene antecedentes. Mientras que su compatriota Guido Pella, No. 85 del escalafón, chocará por primera vez a nivel de gira contra el serbio Filip Krajinovic, preclasificado No. 32 del torneo.

La actual no está siendo la mejor temporada del castellonense, que ha perdido varios puestos en el ranking tras sus últimas actuaciones